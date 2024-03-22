В «Крокус Сити Холле» начался пожар

Очевидцы сообщают, что «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске начался пожар.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как над зданием распространяются большие клубы дыма.

По словам очевидцев, был подожжен зал.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источник Readovka сообщает о 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле»