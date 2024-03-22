Число погибших и раненых в «Крокусе» увеличилось

Число погибших и раненых при стрельбе в, которая произошла в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холл» увеличилось. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала, погибли 40 человек, более 100 получили ранения.

До этого Во время стрельбы в московском «Крокус Сити Холле» люди пытались выбить стекла здания и строили баррикады, чтобы спастись. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица Ева. По ее словам, сначала ей показалось, что начался фейерверк, а потом она услышала стрельбу и крики людей.

22 марта СМИ сообщили о стрельбе в «Крокус Сити Холле», где должен был состояться концерт группы «Пикник». По данным РИА Новости, огонь открыли как минимум три человека в камуфляже. Также известно, что в здании произошел взрыв и начался пожар.

Музыканты рок-группы «Пикник», на концерте которых в московском «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, не пострадали. Об этом заявил директор коллектива.

Ранее очевидцы рассказали, что люди сидели в концертном зале и ожидали начало концерта группы «Пикник», когда в холле началась стрельба.