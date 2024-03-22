Спасатели вывели более сотни человек из подвалов «Крокуса»

Сотрудники МЧС, прибывшие на место теракта и начавшегося пожара, сумели вывести из подвалов концертного зала «Крокус Сити Холл» более ста человек, одновременно идет работа по эвакуации людей, которые оказались заблокированы на крыше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по Московской области.

«Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — сообщили в главке.

Известно, что после начала теракта часть людей смогли самостоятельно разбить стеклянные стены и выбежать на парковку — еще какое-то количество посетителей концертного зала заблокированы на четвертом этаже из-за пожара.

До этого вертолеты были направлены для ликвидации пожара в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

22 марта СМИ сообщили о стрельбе в «Крокус Сити Холле», где должен был состояться концерт группы «Пикник». По данным РИА Новости, огонь открыли как минимум три человека в камуфляже. Также известно, что в здании произошел взрыв и начался пожар.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».