Собянин сообщил о помощи, которую окажут пострадавшим в «Крокус Сити Холл»

Власти российской столицы окажут помощь пострадавшим в концертном комплексе «Крокус-Сити-Холл», в котором произошел теракт с применением оружия. Об этом в Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — пишет Собянин.

До этого в сети появились кадры начала нападения террористов на «Крокус Сити Холл».

На кадрах видео видно, что двое вооруженных автоматическим оружием человек преодолели зону досмотра, их лица скрыты масками и головными уборами.

22 марта СМИ сообщили о стрельбе в «Крокус Сити Холле», где должен был состояться концерт группы «Пикник». По данным РИА Новости, огонь открыли как минимум три человека в камуфляже. Также известно, что в здании произошел взрыв и начался пожар.

По данным СМИ, во время ЧП могли пострадать около 50 человек, не менее 12 — погибнуть. Оперативные службы уточнили, что музыканты не пострадали.

Ранее очевидцы рассказали, что люди сидели в концертном зале и ожидали начало концерта группы «Пикник», когда в холле началась стрельба.