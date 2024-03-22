Появились первые кадры нападения на «Крокус Сити Холл»

В сети появились кадры начала нападения террористов на «Крокус Сити Холл». Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что двое вооруженных автоматическим оружием человек преодолели зону досмотра, их лица скрыты масками и головными уборами. Они стреляют по сторонам, возле рамок металлоискателей заметны тела посетителей комплекса.

Кадры снимает человек, стоящий в надземном переходе в зоне входа.

До этого очевидица по имени Ева рассказала «Газете.Ru», что во время стрельбы в московском «Крокус Сити Холле» люди пытались выбить стекла здания и строили баррикады, чтобы спастись.

22 марта СМИ сообщили о стрельбе в «Крокус Сити Холле», где должен был состояться концерт группы «Пикник». По данным РИА Новости, огонь открыли как минимум три человека в камуфляже. Также известно, что в здании произошел взрыв и начался пожар.

По данным СМИ, во время ЧП могли пострадать около 50 человек, не менее 12 — погибнуть. Оперативные службы уточнили, что музыканты не пострадали.

Ранее очевидцы рассказали, что люди сидели в концертном зале и ожидали начало концерта группы «Пикник», когда в холле началась стрельба.