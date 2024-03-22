Появилось видео стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Видеозапись момента стрельбы в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» появилась в интернете. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».

«Кадры из зала. Слышна стрельба», — гласит подпись к видео.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что очевидцы рассказали о стрельбе во время выступления группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Москве. В публикации уточняется, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Отмечается, что слышны «десятки выстрелов». По данным канала, в результате инцидента есть много пострадавших.

Позднее появилась информация о том, что в результате стрельбы перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» погибли не менее 12 человек. По данным РИА Новости, стрельбу из автоматов открыли три человека в камуфляже.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».