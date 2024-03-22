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Британец зашел в свой дом и обнаружил, что там кто-то живет и делает ремонт

LADBible: британец пожаловался, что кто-то поселился в его доме и начал делать там ремонт

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В Англии мужчина зашел в дом, которым владеет 30 лет, и обнаружил, что в нем кто-то живет и делает ремонт, пишет LADBible.

Священник Майк Холл из Лутона рассказал, что купил дом в 1990 году. Когда мужчина был в другой части страны, ему позвонили соседи и рассказали, что у него в доме горит свет. Это удивило британца, но главный «сюрприз ждал впереди». Вернувшись, он обнаружил, что по его адресу живет новой владелец, который уже начал делать ремонт.

«Я попробовал открыть дверь ключом, но он не подошел. Меня впустил в мой дом чужой мужчина, и я был шокирован, увидев, что от моей собственности практически ничего не осталось», — рассказал Майк.

Выяснилось, что Холл стал жертвой мошенников. Кто-то продал дом от его имени, использовав фальшивые документы. После этого мужчина обратился в полицию, но офицеры посоветовали ему идти в суд. Тем не менее правоохранители начали расследование дела.

Ранее мужчина из США, владеющий участком 33 года, обнаружил, что на нем построили чужой дом.

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