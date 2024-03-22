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В Нижнем Новгороде пьяный мужчина с игрушечным пистолетом напугал местных жителей

В Нижнем Новгороде задержали мужчину с игрушечным пистолетом

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Depositphotos

Жителя Нижнего Новгорода задержали с оружием на улице. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в Сормово. Правоохранители узнали о мужчине после того, как им о 36-летнем местном жителе сообщили очевидцы. Сотрудники МВД оперативно прибыли на место и задержали россиянина. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам самого задержанного, пистолет – это игрушка, которую мужчина купил для сына. В отношении местного жителя составили административный протокол за мелкое хулиганство.

До этого в Петербурге россиянин из Вологодской области выстрелил в направлении женщины из-за того, что они «не поделили» дорогу. После этого молодой человек скрылся.

Ранее в Башкирии 18-летний юноша выстрелил себе в лицо на дне рождения друга.

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