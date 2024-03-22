В Астрахани мужчина более пяти лет насиловал глухонемых дочерей сожительницы

В Астрахани суд вынес приговор 39-летнему мужчине, которого подозревали изнасиловании малолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, в период с 2017 по февраль 2023 года россиянин совершал насильственные действия в отношении глухонемых девочек 2011 и 2013 года рождения. Обе являются детьми его сожительницы. Преступления подозреваемый совершал не только в Астрахани, но и в Тамбове, где жили его родственники.

«Мать девочек, узнав о случившемся, обратилась в правоохранительные органы, после чего мужчина был задержан», – поделились следователи.

Суд признал россиянина виновным в совершении 103 эпизодов. Фигуранта уголовного дела приговорили к 20 годам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге 57-летний мужчина надругался над двумя третьеклассницами.