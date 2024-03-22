Россиян предупредили об опасности майонезных салатов

Майонез является самым опасным ингредиентом как домашних, так и магазинных салатов. Об этом «Пятому каналу» рассказала диетолог ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России Софья Елиашевич.

«Одна чайная ложка майонеза на ваши 200 г салата — это ничего, но когда за короткий промежуток времени вы съели пять порций различных салатов, то объем потребленного высокоэнергетического соуса возрастает», — пояснила эксперт.

Кроме того, в магазинные салаты могут добавлять сахар, предупредила она. Сотрудник отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «ВНИИЗЖ» Анастасия Сычева при этом отметила, что лабораторные исследования домашнего и магазинного оливье с майонезом выявили в них бактерии группы кишечной палочки.

«Майонез не работает как консервант. К сожалению у любых продуктов, заправленных майонезом, сроки годности значительно меньше, в два-три раза. Он повышает влажность продукта. Чем выше влажность продукта, тем больше вероятность развития в нем микрофлоры», — объяснила результаты начальник отдела надзора по гигиене питания Надежда Раева.

Чтобы не навредить здоровью, эксперты советуют есть салаты свежими и заправлять их непосредственно перед подачей.

Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Погосян до этого говорила, что салаты без заправки можно хранить в холодильнике 18 часов, а добавление любой заправки сокращает этот срок до 12 часов, так как она может способствовать размножению патогенных бактерий.

Ранее диетолог объяснила, насколько вредно сочетать огурцы и помидоры в одном салате.