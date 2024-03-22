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Юрист оценил предложение депутатов о введении отдельных наказаний для блогеров

Профессор Виноградов: государство должно обеспечивать безопасность в сети

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Unsplash

Обеспечение безопасности граждан в сети — одна из основных задач государства. И когда иностранные площадки отказываются ее предоставить, государству приходится применять дополнительные меры контроля — регулирование деятельности самих недобросовестных авторов контента. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор, доктор юридических наук, декан института права Высшей школы экономики (ВШЭ), член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Виноградов.

«Зарубежные платформы не всегда следят за безопасностью контента. Хотя у них есть правила публикаций, мы видим, что они регулярно нарушаются. Такая ситуация наблюдается годами», — констатировал юрист.

Как отметил Вадим Виноградов, кроме того, что иностранные ресурсы допускают нарушение собственных правил, они еще периодически игнорируют законодательные нормы.
«Мы наблюдаем, что недобросовестный блогерский контент в ряде случаев оказывает деструктивное влияние на пользователей», — сказал профессор Высшей школы экономики.

Он добавил, что западные площадки зачастую игнорируют не только деструктивный и противоправный контент, но и жалобы на него регуляторов и самих пользователей.
По мнению Виноградова, регулирование деятельности недобросовестных авторов контента — дополнительная мера контроля со стороны государства, актуальная в том случае, когда иностранные площадки отказываются обеспечивать безопасность пользователей.

«Если бы русскоязычные блогеры вели деятельность на отечественных платформах, то могли бы избежать дополнительного контроля, так как между ними и государством находился бы медиатор в виде площадки. И именно площадка отвечала бы за материалы, которые на ней публикуются», — заключил эксперт.

Накануне депутаты Госдумы предложили ввести отдельное наказание в Уголовный кодекс и КоАП РФ для блогеров и коучей. Как отметила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сегодня блогеры могут оказывать очень большое влияние на общественное мнение, которое монетизируют в прибыль.

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