Россиянам назвали самые эффективные упражнения для кардиотренировки

Одним из самых эффективных способов поддержки физического здоровья и сжигания жира является кардиотренировка. Чаще всего под этим понимают бег, однако есть и другие упражнения, которые дают не меньшую кардионагрузку, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Одним из лучших кардиоупражнений фитнес-тренеры считают велосипед или велотренажер, так как тренировки на нем задействуют мышцы ног и ягодиц.

Еще один хороший способ сжечь жир и укрепить здоровье – занятия на эллиптическом тренажере. Он отличается тем, что сочетает упражнения для рук и ног, при это не перегружая суставы.

Также специалисты советуют прыгать на скакалке – это простое и доступное упражнение очень хорошо сжигает калории и улучшает координацию. Рекомендуется постепенно увеличивать интенсивность и скорость прыжков, добавляя сложность – к примеру, двойной подскок, переключение ног и так далее.

Интенсивным кардиоупражнением считается также бокс – он помогает не только в сжигании лишних калорий, но также развивает у человека силу, выносливость.

Не будет скучно при занятии аэробикой – еще один вид кардио, который отличается большим количество различных упражнений, выполняемых под музыку: прыжки, повороты, шаги и так далее.

Для каждого человека есть своя оптимальная кардиотренировка, выбирать упражнения нужно по своим физическим способностям, отмечают специалисты. Тренировка не должна приводить к плохому самочувствию, а при наличии каки-то заболеваний лучше сначала проконсультироваться с врачом.

Напомним, ученые выяснили, что статические упражнения не уступают кардио по эффективности снижения кровяного давления. Такие тренировки предполагают использование веса тела при замирании в определенных позах.

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