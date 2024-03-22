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Суд наказал экс-полицейского за избиение мужчины, который пытался подать заявление

В Орле осудили экс-полицейского, незаконно применившего силу к местному жителю

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Depositphotos

Уволенного из правоохранительных органов жителя Орла осудили за превышение должностных полномочий. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Инцидент, из-за которого было начато уголовное разбирательство, произошел 18 апреля в местном отделе полиции. Осужденный, в тот момент находившийся в должности оперативного дежурного, вместо того, чтобы принять принять заявление о преступлении, напал на посетителя.

Перед этим местный житель, пытавшийся подать жалобу, не согласился с отказом и высказал претензию дежурному. В ответ полицейский «безосновательно применил к мужчине физическую силу и специальные средства, повлекшие причинение физической боли и телесных повреждений». Капитан полиции схватил пострадавшего за правое плечо, потащил к одному из кабинетов, а затем подвалил его на пол и заковал в наручники.

Затем обвиняемый и полицейский-водитель взяли гражданина под руки, перенесли его в кабинет и положили на пол. Житель Орла вышел в фойе и лег на пол. Он отказался подняться на ноги, и дежурный вновь затащил его в кабинет, где мужчина лежал еще час до прибытия скорой помощи.

В итоге подсудимого приговорили к трем годам условного лишения свободы и четырем годам испытательного срока.

Ранее избитый полицейским житель Северной Осетии потребовал 1 млн рублей от МВД.

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