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«Мастерская новых медиа» впервые начала обучать медийщиков из других стран

В «Мастерской новых медиа» примут участие представители Беларуси и Бельгии

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«Мастерская новых медиа»

Программа по подготовке медиатехнологов «Мастерская новых медиа» впервые начала обучать медиаспециалистов из зарубежных стран, сообщает пресс-служба проекта.

В первом медиапотоке примут участие 76 медиаспециалистов из 29 регионов России, а также представители Беларуси и Бельгии.

Одной из участниц медиапотока стала главный редактор мультимедийных проектов информационного агентства «Минск-новости» Оксана Канашиц, курирующая производство видеоконтента для соцсетей белорусского издания.

«Этот поток побил все рекорды по количеству заявок: конкурс превысил более 42 человек на место. Это означает, что мы смогли собрать сильнейших, профессиональнейших и интереснейших людей», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Для участников пройдут 3 очных модуля обучения, мастер-классы, лекции и практики, а также встречи с общественными деятелями.

Напомним, 840 человек из 85 регионов России являются выпускниками «Мастерской новых медиа».

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