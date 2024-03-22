«Мастерская новых медиа» впервые начала обучать медийщиков из других стран

Программа по подготовке медиатехнологов «Мастерская новых медиа» впервые начала обучать медиаспециалистов из зарубежных стран, сообщает пресс-служба проекта.

В первом медиапотоке примут участие 76 медиаспециалистов из 29 регионов России, а также представители Беларуси и Бельгии.

Одной из участниц медиапотока стала главный редактор мультимедийных проектов информационного агентства «Минск-новости» Оксана Канашиц, курирующая производство видеоконтента для соцсетей белорусского издания.

«Этот поток побил все рекорды по количеству заявок: конкурс превысил более 42 человек на место. Это означает, что мы смогли собрать сильнейших, профессиональнейших и интереснейших людей», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Для участников пройдут 3 очных модуля обучения, мастер-классы, лекции и практики, а также встречи с общественными деятелями.

Напомним, 840 человек из 85 регионов России являются выпускниками «Мастерской новых медиа».