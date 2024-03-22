«Задействованы мыслимые и немыслимые силы»: в Чили ищут пропавшего яхтсмена из России

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, отправившийся в 2023 году в кругосветное морское путешествие, пропал у берегов Чили. Как рассказал «Газете.Ru» его друг Алексей Чванов, у путешественника не работает определитель координат и устройство для передачи сообщений, а на связь он не выходил с 19 марта. В поисках Елагина задействованы МЧС Чили, береговая охрана, ВМС и ВВС.

«Достоверное установленный факт: 19 марта с Виталием потеряна связь. Совершенно ясно, что у него не работает гарминовский определитель координат и не работает гарминовское устройство для передачи сообщений. Установлено, что с устройства Garmin на борту сигнал бедствия не подавался. Это все, что мы достоверно знаем на настоящий момент. Все остальное — только предположения. Чилийскими спасательными службами объявлен режим SAR — search and rescue. То есть этим занимаются МЧС Чили, береговая охрана Чили. Они подключили ВМС и ВВС. Это протокольное мероприятие по спасению жизни человека, находящегося в море. Там задействованы все мыслимые и немыслимые силы. Вчера поднималось два самолета, облеты пока результатов не дали. Сегодня они планируют делать еще один облет уже по уточненным данным. Идет большая работа больших государственных структур для того, чтобы спасти нашего российского гражданина», — сказал он.

Чванов уточнил, что в поисках участвует флотилия компании RUSARC. Он пояснил, что у Елагина на борту есть запас еды и воды на несколько месяцев.

«К поискам подключена компания RUSARC, флотилия из нескольких лодок — больших, хороших, стальных, оснащенных для арктического плавания, с опытными экипажами. Две из них идут к предполагаемой точке рандеву и далее, возможно, пойдут на прочесывание района. Все, что можно, делается. Мы информировали консульский отдел посольства РФ в Чили о том, что случилось такое с гражданином России. Они в курсе ситуации. Сегодня предполагается, что они сделают уже официальные запросы о ходе поисков чилийскому МЧС. Жив ли Виталий, не знаем. Запасы еды, воды и всего прочего на борту есть месяца на два. У него сублимированные продукты, подготовленные для полугодового автономного плавания. Плюс запас воды у него на месяц точно есть», — добавил он.

Девушка путешественника Юлия в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что 18 марта у Елагина порвался парус, а сейчас, возможно, отказала электрика. Она также предположила, что ее молодой человек жив и ждет помощь в море.

«Возможно, отказала электрика. Шанс, что он жив, очень большой. Мы предполагаем, что он где-то в дрейфе ждет помощь. Нам помогает в поисках компания RUSARC. Они отменили свои планы, чтобы пойти на его поиски. И продолжают искать и нас успокаивать. Меня в частности. Я очень переживаю. Мы держали связь через спутниковую связь Garmin — это СМСки мне приходили, а я с сайта отправляла. Общались подробно. До 19 марта… Предполагаем, что электрику или залило, или провода перетерлись. И Виталя говорил, что зарядку плохо планшет держит. Но все равно он заряжался. Порвался грот — это то, что я знаю. Он шел только на стакселе и, возможно, с ним тоже что-то случилось», — заключила она.

Чемпион России по яхтенному спорту и экс-глава яхтклуба ВДЦ «Орленок» Виталий Елагин отправился в кругосветное путешествие из африканского порта Танжер 1 октября 2023 года на яхте «Дочь ветра». Мужчина планировал пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и отправиться на восток.

Известно, что 19 марта Елагин последний раз выходил на связь и сообщал о проблемах с управлением, в тот же день он исчез с радаров у берегов Чили, рядом с мысом Горн.

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