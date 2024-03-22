На петербургском складе нашли более 115 тыс. пачек немаркированных сигарет

В Петербурге нашли крупную партию немаркированных сигарет иностранного производства. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, более 115 тыс. пачек немаркированных сигарет обнаружили и изъяли во время осмотра склада в Невском районе города. Если верить информации на упаковках, табачная продукция родом из ОАЭ, Белоруссии, Казахстана, Германии и Швейцарии.

Документов, подтверждающих легальность ввоза продукции, владельцы помещения предоставить не смогли. Сигареты отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Тольятти пятиклассница выкурила электронную сигарету и оказалась в больнице.