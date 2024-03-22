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Няня-домработница украла из квартиры работодателей валюту и драгоценности

В Москве няня обворовала уехавших в отпуск работодателей на 1 млн рублей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Москве задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в совершении кражи на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщает МВД Медиа.

Подозреваемая работала домработницей и оказывала услуги по уходу за детьми 25-летней хозяйки квартиры на Мичуринском проспекте. Во время работы она узнала, где та хранит денежные накопления и драгоценности. Когда семья уехала на отдых, женщина решила воспользоваться удобным моментом.

Злоумышленница тайно похитила из квартиры работодателей иностранную валюту и золотые украшения. Потерпевшая обнаружила пропажу, вернувшись из отпуска, и сразу обратилась в полицию.

Ювелирные украшения заявительницы нашлись по месту жительства подозреваемой, а денежные средства она успела потратить по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело, суд отправил женщину в СИЗО.

Ранее в Москве няня укусила четырехлетнего воспитанника.

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