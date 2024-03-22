ЛГБТ* внесли в перечень террористических движений на территории РФ

ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на территории Российской Федерации было внесено в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ведомство отмечается, что в список также были включены структурные подразделения ЛГБТ.

До этого стало известно, что министерство юстиции России включило движение ЛГБТ в список запрещенных и ликвидированных в соответствии с решением суда.

Накануне депутат Государственной думы России Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уверил, что новый закон об ЛГБТ-пропаганде не коснется произведений русской и зарубежной классики.

Российский маркетплейс «Мегамаркет» подтвердил снятие с продажи у себя книг, которые вошли в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Под запрет, в частности, попали некоторые произведения Федора Достоевского, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Марселя Пруста, Оскара Уайльда и других.

По словам Хинштейна, сейчас идет внутреннее расследование, чтобы выяснить, почему пресс-служба «Мегамаркета» подтвердила заведомо ложную информацию.

Ранее в Госдуме заявили, что в «русских The Sims» персонажей будут преследовать по УК РФ.