Девятилетний мальчик поиграл с зажигалкой и сжег три квартиры в Набережных Челнах

В Набережных Челнах игра девятилетнего мальчика закончилась пожаром в трех квартирах. Об этом сообщает Telegram-канал «Набережные Челны Онлайн».

По информации Telegram-канала, беременная мать мальчика ушла на УЗИ, а отец в это время был на работе. Ребенок остался дома один, нашел на балконе зажигалку и решил поджечь ею ватную палочку. Наигравшись с огнем, он потушил ее и положил на коробку, а сам отправился отдыхать на диване.

Позже сосед постучал в дверь квартиры, где находился ребенок, и стал кричать о пожаре. Мальчик позвонил отцу — мужчина прибыл на место и вывел сына из задымленного жилища.

В результате произошедшего обгорели три квартиры. Никто не пострадал.

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