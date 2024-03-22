Глава антимонопольной службы по Вологодской области задержана за взятки и растрату

В Вологодской области следственный комитет заподозрил главу местной антимонопольной службы в присвоении бюджетных средств и получении взятки. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».

Наталья Мерзлякова, ставшая руководителем регионального УФАС в 2014 году, задержана за растрату и взятку в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году чиновница решила отремонтировать свою квартиру и сделала это за счет местного предпринимателя. Бизнесмен передал Мерзляковой 3,9 млн рублей на покупку стройматериалов, чтобы избежать проверки на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, по данным «Сапы», Мерзлякова присвоила 205 тыс. рублей бюджетных средств, оформляя командировки для своих сотрудников. Так, под видом служебной поездки на вотчину Деда Мороза чиновница съездила на отдых.

Теперь ей вменяется три эпизода по статье «Растрата». Женщину задержали и поместили под домашний арест. В кабинете подозреваемой в превышении должностных полномочий прошли обыски, изъяты документы и компьютерная техника. Правоохранительные органы пока не комментировали ход расследования.

Ранее пермских полицейских из отдела наркоконтроля обвинили в хранении наркотиков.