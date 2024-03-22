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В Подмосковье работает более 60 школ сахарного диабета

В Подмосковье более 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета с начала года

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Depositphotos

В Подмосковье работают школы сахарного диабета, в которых помогают людям, впервые столкнувшимся с диагнозом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В этих школах пациентов учат принципам правильного питания, подсчета углеводов и других вещам.

«Обучение пациентов с сахарным диабетом играет важную роль, поскольку течение заболевания зависит, в том числе, и от самого человека», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что сейчас в регионе работает почти 60 школ сахарного диабета для взрослых.

«С начала года обучение в них прошли уже около 8 тыс. пациентов», — отметила она.

Пройти обучение в школе сахарного диабета может любой житель Подмосковья с установленным диагнозом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание.

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