В Подмосковье работает более 60 школ сахарного диабета

В Подмосковье работают школы сахарного диабета, в которых помогают людям, впервые столкнувшимся с диагнозом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В этих школах пациентов учат принципам правильного питания, подсчета углеводов и других вещам.
«Обучение пациентов с сахарным диабетом играет важную роль, поскольку течение заболевания зависит, в том числе, и от самого человека», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Она добавила, что сейчас в регионе работает почти 60 школ сахарного диабета для взрослых.
«С начала года обучение в них прошли уже около 8 тыс. пациентов», — отметила она.
Пройти обучение в школе сахарного диабета может любой житель Подмосковья с установленным диагнозом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание.