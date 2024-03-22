Во Вьетнаме врачи извлекли живого угря из желудка мужчины

Во Вьетнаме врачи достали живого угря из желудка пациента, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, 34-летний мужчина был доставлен в больницу с сильной болью в животе. Врачи провели пациенту рентген и УЗИ, которые выявили инородное тело в его в брюшной полости. Медики, обсудив ситуацию, решили, что необходима срочная операция.

Оказалось, в желудке пациента находился живой угорь длиной 30 см. Операция прошла успешно, а мужчина постепенно пришел в норму. На вопрос о том, как рыба попала в его организм, вьетнамец не смог дать точного ответа.

Впрочем, персонал больницы больше удивило то, что угорь оказался живым, проведя столько времени в желудке. Врачи считают, что рыба могла начать разлагаться, что могло бы привести к серьезным осложнениям, опасным для жизни.

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