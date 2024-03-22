В Подмосковье напомнили о возможности пройти тест на ВИЧ

С начала 2024 года почти 500 тыс. человек прошли тестирование на ВИЧ, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Как рассказал главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, это на 100 тыс. больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Регулярно сдавая тест на ВИЧ-инфекцию, вы защищаете не только себя, но и своих близких», — отметил Пронин.

Он добавил, что проходить обследование на ВИЧ-инфекцию рекомендуется не реже 1 раза в год.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД.