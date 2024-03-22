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Екатеринбургские подростки устроили массовую драку и попали на видео

В Екатеринбурге подростки устроили массовую драку

В Екатеринбурге несовершеннолетние устроили массовую драку на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Безумный ЕКБ».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Таватуйской. На кадрах с места происшествия видно, как в группе подростков один бьет другого и тот падает на землю без движения. После этого несовершеннолетние начинают жестоко избивать друг друга.

Сообщается, что заметившая происходящее женщина крикнула с балкона, что вызовет полицию. После этого участники потасовки скрылись.

По данным Ura.ru, в УМВД по городу сообщили, что информации об инциденте в территориальный ОВД не поступало. Сотрудники ПДН начали проверку.

Ранее в Кургане медсестра устроила в больнице разборки с цыганами и полицией.

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