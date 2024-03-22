Сотрудник ВВС США передал секретные фото антиправительственному движению

Бывший американский пилот, предположительно, передал конфиденциальные фотографии членам антиправительственной группы через Discord. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на письменное заключение ФБР.

«28–летний бывший летчик Джейсон Грей предоставил изображение, которое, возможно, является секретным и было получено им из разведывательных данных Национального агентства безопасности на Аляске», – говорится в материале.

По данным портала, Грей признался, что создал страницу в соцсетях для сторонников американской ультраправой антиправительственной группы «Бугало Бойз», которые заявляют о своих планах развязывания второй гражданской войны или революции в США.

Отмечается, что минобороны и Национальное агентство безопасности немедленно ограничили доступ Грея к конфиденциальным данным после того, как против него были выдвинуты обвинения.

В начале марта сообщалось, что военнослужащего американской армии сержанта Корбейна Шульца обвинили в продаже Китаю секретных военных документов, связанных с организацией обороны Тайваня, российско-украинским конфликтом и военными возможностями Пентагона.

Ранее обвиняемый в сливе секретных документов Пентагона признал вину.