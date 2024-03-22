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Россиянка, задушившая своих детей поясом от халата, избежала уголовной ответственности

В Екатеринбурге убившую троих детей женщину отправили на лечение

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Depositphotos

В Екатеринбурге убившую своих детей Анастасию Петрову освободили от уголовной ответственности и отправили на лечение. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, Свердловский областной суд освободил женщину от уголовной ответственности в связи с невменяемостью. Россиянку отправят на принудительное лечение.

Инцидент произошел в декабре 2022 года на улице Бажова. Петрова осталась дома с тремя детьми, отправив мужа к его родителям. Она взяла пояс от халата и задушила двух мальчиков-подростков и маленькую девочку. После этого она по СМС сообщила родственникам, что убила детей, и легла с их телами на кровать, планируя умереть от обезвоживания. Женщина была убеждена, что в нее «вселился полуденный без и иссушил», сообщает Ura.ru.

«Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель. Весь город наполнен бесами. Начался Апокалипсис», — написала женщина в записке, передает агентство.

Ранее изнасиловавший и убивший мать двоих детей рецидивист получил помилование за поездку на СВО.

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