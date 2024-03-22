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Россиянам представили химический состав счастья

Доцент Турло: серотонин, дофамин и окситоцин влияют на счастье

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Универсальной формулы для счастья не существует, однако, определенные химические вещества в организме способствуют его ощущению. Об этом рассказал доцент кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Евгений Турло, передает Сиб.фм.

Так, по его словам, исследование показало, что на уровень счастья и эмоциональное состояние человека оказывают влияние различные нейромедиаторы, гормоны и другие химические соединения в мозге. Ключевыми химическими веществами, которые влияют на счастье, ученые назвали серотонин, дофамин, окситоцин, а также эндорфины и кортизол.

«Понимание этих связей может помочь человеку поддерживать психическое равновесие», — отметили исследователи.

Кроме того, воздействию на химический уровень эмоционального состояния влияют правильное питание, регулярные физические упражнения и качественный сон, добавил Турло.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина до этого говорила, что взрослым важно вспоминать беззаботное детство, чтобы ощутить счастье.

Ранее ученые выявили уникальное свойство «гормона счастья».

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