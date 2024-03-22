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Сожитель пожилой петербурженки надругался над тремя ее внуками

РЕН ТВ: в Петербурге сожитель пенсионерки надругался над ее внуками

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Depositphotos

В Петербурге сожитель пожилой женщины надругался над ее внуками, приехавшими в гости. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в апреле прошлого года в квартире пенсионерки на улице Новоселов, когда к ней в гости приехали три внука трех, пяти и шести лет. Сожитель россиянки стал приставать к ним, а на следующий день его задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. При этом 21 марта в ходе расследования на него завели еще три дела. Правоохранительные органы продолжают устанавливать детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее петербургский педофил надругался над двумя третьеклассницами.

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