Сожитель пожилой петербурженки надругался над тремя ее внуками

В Петербурге сожитель пожилой женщины надругался над ее внуками, приехавшими в гости. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в апреле прошлого года в квартире пенсионерки на улице Новоселов, когда к ней в гости приехали три внука трех, пяти и шести лет. Сожитель россиянки стал приставать к ним, а на следующий день его задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. При этом 21 марта в ходе расследования на него завели еще три дела. Правоохранительные органы продолжают устанавливать детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее петербургский педофил надругался над двумя третьеклассницами.