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Украинские войска обстреляли автобус в Лисичанске

Администрация: ВСУ обстреляли автобус с рабочими в Лисичанске

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автобус с рабочими в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР), рабочие получили порезы от осколков стекла, серьезных травм никто не получил. Об этом говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.

«Специалисты, работающие на благо нашего города и старающиеся его восстановить, попали под обстрел, когда возвращались с рабочей смены домой. Автобус посекло осколками. Были выбиты стекла, люди получили порезы от осколков стекла», — отмечается в публикации.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что украинские войска усиливают оборону в районе Северска в Донбассе. По его словам, ВСУ с помощью кочующих огневых средств обстреливают Лисичанск и его окрестности для отвлечения внимания от инженерных работ.

До этого ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Лисичанска. По информации властей, повреждения получили шесть квартир с седьмого по девятый этаж.

Ранее Путин заявил о движении войск РФ на Северском направлении.

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