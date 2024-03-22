Стало известно, как россияне предпочитают обедать на работе

Россияне стали реже приносить с собой на работу обеды. Об этом говорят итоги исследования SuperJob, с которыми ознакомилась радиостанция «Говорит Москва».

Так, согласно опросу, еду из дома берут 52% жителей страны, в 2022 году таких россиян был 61%. При этом женщины чаще носят еду с собой, чем мужчины. Последние предпочитают обедать в столовых предприятия или кафе и ресторанах.

Аналитики также установили, что граждане стали чаще ходить на бизнес-ланчи в кафе и рестораны — 13% в этом году против 8% два года назад. При этом сотрудники, у которых удаленный формат работы, чаще всего питаются дома, такой ответ дали 79% опрошенных. 8% россиянок признались, что заказывают готовую еду (в 2022 году таких было 3%).

Британские диетологи Роб Хобсон и Гюнтер Кунле до этого рассказали, что комбинированные блюда из белка и овощей способствуют лучшему насыщению и нормализации работы кишечника. Врач объяснил, что овощи содержат неперевариваемые пищевые волокна — клетчатку. Она перерабатывается полезными бактериями, обеспечивающими нормальную работу пищеварительной системы.

Ранее россияне рассказали, на что чаще всего отвлекаются в рабочее время.