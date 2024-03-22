Москвичам спрогнозировали дожди с мокрым снегом до конца месяца

В Москве на следующей неделе ухудшатся погодные условия: будут идти дожди с примесью мокрого снега, при этом немного похолодает, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Начнутся осадки уже с предстоящих выходных, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Температура воздуха, по прогнозу Шувалова, в ночные часы опустится ближе к нулю, а днем не поднимется выше 4-5 градусов.

«В основном будет пасмурно, за исключением, может быть, понедельника. Осадки — дождь с мокрым снегом», — рассказал синоптик.

23 и 24 марта в столице будут идти дожди, а в понедельник, 25 марта, будет небольшой перерыв – в этот день ожидается солнечная погода. Однако уже во вторник осадки вернутся и будут идти целыми днями.

Когда в Москву вернется солнечная погода, Шувалов сказать затруднился – по его словам, на европейский территории один циклон сменяется другим, поэтому дожди с примесью мокрого снега будут идти, вероятно, до конца марта.

«Будет не так чтобы очень тепло. Давайте наслаждаться сегодняшним днем — в дальнейшем погода немного «скукожится», — заключил синоптик.

Напомним, в прогностическом центре «Метео-ТВ» москвичам также спрогнозировали на выходные дождливую погоду. При этом ожидается, что в субботу в столице потеплеет до 5-10 градусов выше нуля, а в воскресенье – до 7-12 градусов тепла.

Россиян ранее призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.