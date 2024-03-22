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Россияне рассказали о своем отношении к китайским автомобилям

Rambler&Co: треть россиян готовы купить китайский автомобиль

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Виталий Аньков/РИА Новости

Треть россиян (32%) готовы приобрести китайский автомобиль. Такие данные следуют из опроса СберСтрахования и медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить отношение россиян к китайскому автопрому.

Около 20% респондентов заявили, что они хорошо знакомы с китайским автопромом, 44% отметили, что знают, но не разбираются детально, а 36% заявили, что практически не знакомы с китайскими автомобилями.

Большинство респондентов (67%) рассказали, что могут назвать более 3 марок китайских машин.

Также 11% опрошенных заявили, что уже имеют машину китайского бренда, а 55% отметили, что их знакомые владеют такой машиной.

«Интерес к автомобилям китайского производства значительно вырос — сегодня каждый третий опрошенный готов остановить выбор на одной из таких марок при покупке машины. В 2023 году именно китайские авто оказались одними из самых страхуемых: в топ вошли Geely, Chery и EXEED», — рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.

Среди главных преимуществ китайских автомобилей 30% назвали разнообразие модельного ряда, 28% отметили хорошее соотношение цена-качество, оснащенность автомобилей выделили 16%, а дизайн и комфорт – 14%.

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