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Грунтовые воды перестали поступать на рудник «Пионер», где под завалами остаются 13 горняков

МЧС: грунтовые воды перестали поступать на аварийный участок рудника «Пионер»

Грунтовые воды перестали поступать на аварийный участок рудника «Пионер» в Приамурье, поэтому работу насосов приостановили. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах. Под завалами остаются 13 горняков.

До этого на руднике пробурили первую разведывательную скважину на глубину 133 метра из запланированных 262. Вторая скважина достигла 9 метров из запланированных 200, рассказали в правительстве Амурской области.

Уточняется, что для этого ночью на место спасательной операции была доставлена подземная колонковая буровая установка, которую сразу же начали устанавливать для незамедлительного начала работ.

На руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области 18 марта произошел обвал горных пород. По информации спасателей, инцидент случился на участке подземных работ. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек.

Позже президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации с обвалом на руднике «Пионер».

Ранее власти заявили об отсутствии связи с людьми под завалами в Приамурье.

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