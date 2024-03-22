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Россиянин сломал челюсть своей девушке-школьнице, потому что она общалась с другими

В Ульяновске юноша избил и обрил из ревности свою несовершеннолетнюю подругу

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Ульяновске ранее судимый 21-летний местный житель истязал свою 16-летнюю девушку, потому что она общалась с другими. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел накануне вечером. Пострадавшая пришла в гости к своему молодому человеку, который употребил спиртное и стал предъявлять подруге претензии. Юноше не нравилось, что его девушка общается с кем-то еще, и в конце концов он напал на нее.

Злоумышленник ударил школьницу два раза по лицу кулаком, а затем сбрил ей часть волос, так как не хотел, чтобы на нее кто-то смотрел, кроме него. В итоге ученицу девятого класса госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами носа и челюсти.

Ревнивца задержали. Как отмечается, он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него нового дела.

Ранее в Подмосковье семиклассник избил друга гантелями и порезал ножом из-за ревности.

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