Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетолог объяснила, как худеть в пожилом возрасте

Диетолог Коробкина: пожилым важно высчитать потребность в калориях для похудения

close
100%
Shutterstock

Пожилым людям важно высчитать свою потребность в калориях на онлайн-калькуляторе, чтобы избавиться от лишнего веса. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Анна Коробкина.

«С возрастом, особенно после достижения 60 лет, людям требуется значительно меньше калорий, чем требовалось ранее. Это связано с частичной потерей мышечной массы, происходит естественное замедление обменных процессов, замедленный метаболизм, это состояние, в принципе, физиологично. Естественно, увеличение мышечной массы будет играть на руку. Чем больше будет активной мышечной массы, тем больше будет способность организма тратить калории», — пояснила эксперт.

Кроме того, Коробкина рекомендует представителям старшего поколения включать в свой распорядок дня физическую активность. По ее словам, это увеличит активную клеточную массу в их организме, а значит, повысит способность организма тратить калории.

Диетолог Елизавета Афинская до этого говорила, что строгие диеты, связанные с исключением из рациона определенного типа продуктов (например, источников углеводов), не помогают похудеть, а приводят к обратному результату.

Ранее россияне ответили, есть ли у них проблемы с лишним весом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами