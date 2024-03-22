Диетолог объяснила, как худеть в пожилом возрасте

Пожилым людям важно высчитать свою потребность в калориях на онлайн-калькуляторе, чтобы избавиться от лишнего веса. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Анна Коробкина.

«С возрастом, особенно после достижения 60 лет, людям требуется значительно меньше калорий, чем требовалось ранее. Это связано с частичной потерей мышечной массы, происходит естественное замедление обменных процессов, замедленный метаболизм, это состояние, в принципе, физиологично. Естественно, увеличение мышечной массы будет играть на руку. Чем больше будет активной мышечной массы, тем больше будет способность организма тратить калории», — пояснила эксперт.

Кроме того, Коробкина рекомендует представителям старшего поколения включать в свой распорядок дня физическую активность. По ее словам, это увеличит активную клеточную массу в их организме, а значит, повысит способность организма тратить калории.

Диетолог Елизавета Афинская до этого говорила, что строгие диеты, связанные с исключением из рациона определенного типа продуктов (например, источников углеводов), не помогают похудеть, а приводят к обратному результату.

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