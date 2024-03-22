В Челябинске стена жилого дома отвалилась из-за сырости

В Челябинске часть стены жилого многоквартирного дома отвалилась из-за сырости. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Батумской. Из-за протечек кровли у дома №3 отпала часть кирпичной стены. Жители рассказали, что уже несколько лет добиваются решения о ремонте.

Одна из проживающих там женщин рассказала, что в их квартире из-за сырости стали отпадать обои и появилась черная плесень. Кроме того, начала разрушаться кирпичная кладка и «поплыли» окна. По ее словам, управляющая компания в курсе происходящего, однако капремонт не проводят якобы из-за того, что проживающие в доме люди за него не платят.

Ранее жильцов дома с протекающей крышей в центре Москвы атаковали крысы и черная плесень.