Риелтор рассказала, на что обратить внимание перед покупкой квартиры

Россиянам важно тщательно проверить информацию о недвижимости перед ее покупкой как на первичном, так и на вторичном рынке. Об этом «Москве 24» рассказала риелтор Наталья Перескокова.

Перед покупкой квартиры в новостройке она советует оценить надежность застройщика, а также съездить на стройку и осмотреть объект. Если квартиру будут покупать с ремонтом, стоит узнать, из каких материалов он будет сделан. По ее словам, на приемку недвижимости стоит пригласить специально обученных людей.

«Нужно посмотреть, насколько ровные стены, правильно ли выставлены окна, нет ли нигде щелей, не дует ли. Обязательно стоит измерить площадь квартиры, чтобы она соответствовала указанной в документе. Также важно проверить герметичность стеклопакетов, входных, межкомнатных дверей, исправность сантехники, замков и розеток», — посоветовала Перескокова.

При покупке вторичного жилья риелтор советует узнать у собственника, почему он продает объект, а также узнать о соседях.

«Если за короткий период было несколько переходов права собственности, то, наверное, нужно задаться вопросом – а почему эту квартиру постоянно покупают и продают? Кто эти люди?» — отметила специалист.

В ходе осмотра квартиры рекомендуется посмотреть на потолок и батареи и проверить, нет ли там подтеков.

21 марта сообщалось, что в условиях высоких ипотечных ставок и подорожания жилья в Москве набирает популярность формат совместных покупок недвижимости. Наиболее популярен формат покупки двухкомнатных квартир до 12 млн рублей на двоих собственников. Приобретение квартир в долевую собственность позволяет разделить расходы, но порождает юридические сложности.

Ранее риелтор рассказал, какую недвижимость выгоднее покупать в Подмосковье.