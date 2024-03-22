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Мошенники развели экс-посла РФ Малыгина на 30 млн рублей

Baza: экс-посол РФ Малыгин отдал мошенникам 30 млн рублей

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Embassy of Russia to Malta

Дипломат и экс-посол РФ на Мальте Владимир Малыгин отдал мошенникам 30 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 73-летнему дипломату 13 марта позвонил неизвестный, представившийся якобы менеджером службы текущего банковского надзора. Он убедил Малыгина рассказать о всех его счетах и установить на телефон «специальное» приложение.

Следующие два дня дипломат по инструкциям аферистов снимал деньги со счетов и отправлял их на якобы «безопасный счет». Позже злоумышленники попросили его вставить свою сим-карту в телефон супруги, и с ее счета также пропало 4 млн рублей. Кроме того, мошенники убедили мужчину передать «сотруднику» все имеющиеся наличные средства.

В общей совокупности мошенникам удалось вытянуть из дипломата около 30 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.

Ранее россиянам рассказали, как вычислить мошенников.

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