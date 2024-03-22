Украинские СМИ сообщили о последствиях отключения электричества в Харькове

В Харькове из-за блэкаута случились перебои с водоснабжением. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского издания «Страна».

Помимо проблем с водой, в городе перестал ходить электротранспорт, а также не работают линии связи со спасателями.

В этот же день после взрывов в Харькове были зафиксированы проблемы в работе мобильной связи.

Накануне в Киеве после нескольких серий взрывов пострадали два предприятия, сообщал мэр Виталий Кличко. Он отметил, что оба предприятия находятся в Подольском районе города. Позже Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции и в нежилом помещении в этом районе.

Также появилась информация о возгорании ряда автомобилей в Шевченковском районе города и падении обломков на детский сад в Святошинском районе украинской столицы. Помимо Киева, взрывы произошли в Житомирской области Украины.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.