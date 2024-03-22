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Кардиолог назвал тревожный симптом нарушения работы сердца

Кардиолог Ворслов: повышенный пульс в состоянии спокойствия — плохой сигнал

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Если у человека наблюдается повышенный пульс в состоянии спокойствия – к примеру, перед сном, то это говорит о серьезных проблемах. В частности, это может быть симптомом дефицита железа и витамина B12, а также инсулинорезистентности, сахарного диабета или нарушений в работе желез, рассказал к.м.н., врач-кардиолог Леонид Ворслов. При подобных симптомах важно вовремя обратиться к врачу, подчеркнул он в беседе с Общественной службой новостей.

Нормальной считается частота пульса в 73 удара в минуту. Если частота больше, то пульс повышен. Зачастую это сигнализирует о нехватке кислорода в органах и тканях организма из-за дефицита железа и В12, отметил Ворслов.

«Кислород доставляется кровью, в частности, эритроцитами, и, следовательно, повышенный пульс возникает при снижении количества эритроцитов или при сниженном гемоглобине», – пояснил он.

Другие причины повышения пульса – вегетососудистая дистония на фоне сахарного диабета. Это бывает из-за того, что организм при нарушении метаболизма затрачивает большее количества кислорода, из-за чего сердце вынуждено биться быстрее, объяснил врач.

Ускоренная частота пульса часто наблюдается у гипертоников или при патологиях щитовидной железы, заболеваниях надпочечников. Еще одна частая причина такой проблемы – инфекции.

В любом случае пульс выше 73 ударов в минуту в состоянии покоя говорит о попытке организма справиться с какими-то нарушениями, поэтому при таком симптоме следует как можно скорее обратиться к врачу.

Напомним, ученые выяснили, что повышение пульса во время интенсивных тренировок может привести к инсульту при стенозе сонных артерий. При этом отмечается, что для здоровых людей учащенный пульс во время тренировки безопасен и даже полезен.

Врачи ранее назвали симптом, при котором нужно срочно вызывать «скорую».

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