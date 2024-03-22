В Челябинске наказали мужчину, который пришел на судебное заседание с ножом

Житель Челябинска попытался пронести холодное оружие в здание Калининского районного суда и был наказан. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП РФ по региону.

Известно, что нож понадобился мужчине, который пытался попасть на судебное заседание, где он проходит потерпевшим. После срабатывания металлодетектора на входе в здание суда, челябинец выложил перед приставом вещи с содержанием металла. На вопрос лейтенанта о наличии у него других металлических предметов дал отрицательный ответ.

Однако нож был обнаружен после того, как сотрудник ФССП попросил мужчину снять ремень. Владелец заявил, что забыл о тайнике в подаренному ему ремне, который он использовал по прямому назначению.

«В отношении владельца ножа скрытого ношения был составлен административный протокол за совершение административного правонарушения. Наказание предусматривает штраф в размере тысячи рублей», — отметили в службе.

Уточняется, что в итоге нарушитель попал на заседание, на которое пришел с ножом. Он успел вернуться домой и выложить опасный предмет.

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