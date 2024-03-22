На Украине зафиксировали масштабные сбои в работе интернета

На Украине из-за повреждений в энергосистеме зафиксировали масштабные сбои в работе интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Netblocks.

Особенно мощное падение фиксируется в Виннице, Днепре (ранее — Днепропетровск), Харькове и Хмельницком.

До этого российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения. По удар также попали ТЭЦ №5, ТЭЦ №3, что привело к отключению света, воды и отопления.

Сообщается также, что по всему Харькову были слышны звуки сирены. Жителям города рекомендуют не покидать свои квартиры.

Журналисты отмечали, что до этого в городе раздалось не менее 15 взрывов.

Сейчас на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харькове и в городе Запорожье, который контролируется Киевом.

Ранее в Харькове после взрывов заявили о проблемах с мобильной связью.