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Полицейские арестовали родителей, который уснули на пляже, оставив детей без присмотра

В США арестовали пьяных родителей, которые оставили детей без присмотра на пляже

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Кадр из видео/FOX 35 Orlando

Во Флориде молодая пара уснула на пляже в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смогла объяснить, где находятся их дети. Об этом сообщает Fox 35.

Инцидент произошел 16 марта в городе Дейтона-Бич округа Волуси. Помощники шерифа отреагировали на анонимный звонок, в котором сообщалось о спящих на песке родителях маленьких детей. Полицейские прибыли на место и лишь с восьмой попытки смогли разбудить супругов.

Правоохранители спросили у них, где прямо сейчас находятся их дети, но те ничего не поняли. В итоге мужчина и женщина в возрасте 27 лет были задержаны, при этом глава семейства упал на землю и потерял сознание, пытаясь избежать ареста. Его отправили в больницу.

«Эти два клоуна не могут отвечать за себя, не говоря уже о пятилетнем или семилетнем ребенке», — заметил шериф.

Задержанных обвинили в пренебрежении интересами детей, которые позже нашлись в бассейне неподалеку. Ведется расследование.

Ранее прохожие нашли на улице трехлетнюю девочку в одном свитере и с носком на руке.

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