ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области

Силовики ликвидировали украинского агента, причастного к убийству российского офицера и готовившего теракт в Бердянске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России, 1974 года рождения», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что этот агент также был причастен к убийству офицера Минобороны России, совершенному в октябре 2023 года. Было использовано взрывное устройство.

Сообщается, что мужчину пытались задержать накануне выборов президента РФ. Подозреваемый пытался воспользоваться тайником с вооружением, чтобы устроиться новый теракт. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам ФСБ, в результате чего был ликвидирован.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Пензы, который подозревается в передаче разведке Украины информации о российских военнослужащих — участниках СВО.

Отмечается, что мужчина установил по телефону контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и заявил о готовности оказывать ему помощь. Он сообщил украинской стороне личные данные российских военных, которые находятся в зоне СВО.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге мужчины, готовившего теракт в войсковой части.