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Названы отрасли, которые россияне считают самыми престижными для работы

RT: россияне назвали самыми престижными для карьеры нефтегазовую отрасль и IT

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Стоян Васев/«Газпром нефть»

Большинство россиян считают самой престижной отраслью для построения карьеры нефтегазовую – об этом заявили 38% участников соответствующего исследования. Еще 34% назвали IT, интернет и телеком, приводит RT результаты опроса.

На третьем месте по уровню престижа, исходя из мнений россиян, расположилась сфера банкинга и инвестиций – ее назвали 30% респондентов.

Ответы опрошенных напрямую коррелируются с их возрастом – так, нефтегазовую сферу чаще называли люди в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет, а IT – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет.

Уровень престижа большая часть россиян определяет по размеру зарплаты – этим принципом руководствуются 54% респондентов. Высокую квалификацию и хорошее образование определяющим фактором назвали 43% опрошенных, а карьерный рост – 32%. Также часто к признакам престижности профессии относят признание людей и уважение – такие характеристики назвали 31% респондентов.

Всего в исследовании «Авито Работы» участвовали 10 тыс. россиян.

Напомним, специалисты рынка труда отмечают, что самые высокие зарплаты получают сотрудники строительных организаций, IT-компаний, а также работники сфер розничной торговли, логистики, автомобильного бизнеса и других.

Россияне ранее рассказали, на что чаще всего отвлекаются в рабочее время.

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