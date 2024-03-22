Екатеринбургский завод выплатит работнику за ампутированные ноги 6 млн рублей

В Екатеринбурге завод транспортного машиностроения «Уралтрансмаш» выплатит сотруднику более 6 млн рублей из-за ампутации ног на работе. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Инцидент произошел в январе 2022 года. Оператору станков с программным управлением зажало ноги мостовым краном, в результате произошла травматическая ампутация конечностей. Другие сотрудники прибежали на крики мужчины и вызвали ему скорую помощь.

Во время расследования несчастного случая установлено, что в качестве сопутствующих причин произошедшего имели место неудовлетворительные организация производства работ и производственный контроль эксплуатации опасного производственного объекта. Особой неосторожности самого пострадавшего выявлено не было.

Степень утраты профессиональной работоспособности мужчины установили в размере 80%. Суд взыскал с работодателя компенсацию в размере более чем 6 млн рублей и дополнительные расходы в размере 78 тысяч рублей.

Ранее на работника курганского завода упал мешок весом почти в тонну.