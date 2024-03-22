Тагильский подросток обстрелял юношу и вымогал у него деньги из-за оскорбления

В Нижнем Тагиле 17-летний подросток обстрелял юношу и вымогал у него деньги из-за оскорбления. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, подростку сообщили, что юноша оскорбил его друга. Он раздобыл пневматическое оружие с автомобилем и попытался усадить предполагаемого обидчика в салон, но мероприятие не увенчалось успехом.

Тогда подросток начал стрелять по нему и попал в голову и ногу. После этого он забрал у юноши телефон, заявив, что вернет гаджет в обмен на деньги, и скрылся.

Сейчас произошедшим занимается полиция. Отмечается, что нападавшего перевели на домашнее обучение из-за проблем с одноклассниками. Кроме того, он уже дважды был судим за причинение вреда здоровью и вымогательство.

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