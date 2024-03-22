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Российского военного посадили на 3,5 года за развращение девочки в течение пяти месяцев

На Камчатке военнослужащего лишили свободы на 3,5 года за развращение ребенка

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Shutterstock

На Камчатке осудили военнослужащего, который месяцами совершал развратные действия по отношению к ребенку. Об этом сообщает сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на решение 35-го гарнизонного военного суда.

Преступления совершались в одном из поселков Камчатского края на протяжении пяти месяцев. Все это время взрослый развращал девочку, нарушая право потерпевшей на половую неприкосновенность. Известно, что жертве извращенца еще не исполнилось 14 лет.

Суд постановил, что своими действиями военный причинил ей нравственные страдания. Как уточняется, он согласился с выдвинутым обвинением. В качестве наказания его лишили свободы на три года и шесть месяцев, отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в армии США увеличилось количество изнасилований при уменьшении численности военных.

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