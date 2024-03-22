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Власти разошлись в оценках санитарных требований к 5G

В подходе к оценкам сантребований к 5G власти не смогли прийти к консенсусу

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Минцифры и Роспотребнадзор обсуждают изменения в санитарных нормах, регулирующих радиочастотное излучение 5G. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным министерства, действующие нормы считаются самыми строгими в мире, но они уже устарели. Однако представители Роспотребнадзора не согласны с выводами исследований воздействия электромагнитного излучения на здоровье человека, на которые ссылается Минцифры.

Операторы связи утверждают, что пересмотр санитарных норм упростит развитие сетей 5G за счет увеличения мощности базовых станций и уменьшения их количества при запуске нового поколения сетей. Однако эксперты полагают, что даже эти изменения будут недостаточными.

Совещание по теме «Стратегия развития связи до 2035 года» прошло в Совете Федерации 19 марта, сообщает «Ъ». Представители Минцифры и Роспотребнадзора не пришли к общему мнению относительно изменений в санитарных нормах, регулирующих радиочастотное излучение 5G, как сообщил источник, знакомый с ходом совещания.
Министерство стремится изменить нормы для упрощения внедрения сети 5G в России, но Роспотребнадзор не считает результаты исследований влияния электромагнитного излучения на здоровье человека, представленные министерством, обоснованными.

Источник «Ъ» уточняет, что Минцифры опирается на исследование НИИ медицины труда имени Н.Ф. Измерова по заказу департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы в 2020 году. Исследование показало, что безопасным для человека является излучение мощностью 20–25 мкВт/кв. см; в жилых помещениях рекомендуется не превышать 10 мкВт, а на улице можно увеличить до 40 мкВт.

По текущим же санитарным нормам, максимальный уровень излучения в основных диапазонах сотовой связи составляет 10 мкВт.

Роспотребнадзор указал, что результаты имеющихся исследований воздействия электромагнитного поля на здоровье человека, включая частоты выше 2 ГГц (используемые для 5G в России), свидетельствуют о безопасности уровней электромагнитного излучения, соответствующих установленным нормам. Служба не видит оснований для пересмотра нормативов.

Ранее власти заявили, что в РФ определились с диапазоном частот для сетей 5G.

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