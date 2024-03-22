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Власти Сочи собрались принять на реабилитацию детей из Белгородской области

Кардава: 37 детей пройдут реабилитацию в сочинском санатории

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Денис Абрамов/РИА Новости

Не менее 37 несовершеннолетних пройдут реабилитацию в сочинском санатории «Семашко» до сентября. Об этом сообщила РИА Новости начальник управления по вопросам семьи и детства администрации Сочи Нонна Кардава.

Он отметила, что в этом году санаторий уже принял и лечил 14 детей из Белгородской области. Однако еще 37 детей планируют оздоровиться до сентября.

Заместитель директора по медицинской части «Семашко» Георгий Попов отметил, что в учреждении с детьми работают специалисты разных направлений. Они учитывают особенные климатические условия Сочи и диагноз ребенка. Для детей, которые пережили стрессовые ситуации, на территории санатория предусмотрена комплексная терапия, отметил Попов, в том числе работа с психотерапевтом. Он уточнил, что дети попадают на реабилитацию по стандартной системе мониторинга санаторно-курортного лечения.

При этом «Семашко» — не единственный санаторий в Сочи, который принимает детей на реабилитацию, в том числе из Белгородской области. Несовершеннолетних примет санаторий «Юность», рассказал его директор Юрий Оболенцев.

Ранее школьники Белгородской области досрочно ушли на каникулы.

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